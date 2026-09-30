EFC : Nasser al-Khelaïfi annonce un record de 900 clubs membres

Cette semaine se tenait à Copenhague l’assemblée générale de l’Association des clubs européens (EFC, ex-ECA). À cette occasion, le président du LOSC, Olivier Létang, a été élu au sein du conseil d’administration de l’EFC suite au départ de Pablo Longoria. Pour Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de l’EFC, ce colloque était aussi l’occasion de faire plusieurs grandes annonces. Le dirigeant qatari a notamment dévoilé que l’association des clubs européens réunissait désormais plus de 900 clubs. Son objectif ? Atteindre le cap des 1000 membres désormais.

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A special milestone to celebrate here in Copenhagen, as we reach 900 Member Clubs from across Europe 🙌 pic.twitter.com/3aFv6G07lO — European Football Clubs (@EFC_Football) September 29, 2026

«En 1998, 14 clubs se sont réunis pour créer le G-14. En 2008, l’ECA a été créée avec 103 clubs. En 2021, nous étions 247 clubs. Mais aujourd’hui, je suis très heureux et fier de vous annoncer que notre famille EFC s’est agrandie et rassemble désormais plus de 900 clubs. Quel chemin parcouru… aucune autre organisation sportive au monde ne grandit et ne se réforme comme l’EFC. Je me souviens avoir dit, il y a quelques années, que nous devions ouvrir notre organisation à davantage de clubs et viser 1 000 membres. Certains ont dit : "Tu es fou ?". D’autres : "C’est impossible". Beaucoup ont demandé : "Tu veux te retrouver avec mille problèmes et autant de maux de tête ?"". Mais notre parcours nous a appris que notre diversité n’est pas un casse-tête ; ce n’est pas une faiblesse. C’est notre force. C’est notre super pouvoir. Un club qui compte 5 000 supporters peut apprendre quelque chose à un club qui en compte 50 millions. Un club féminin en Irlande peut inspirer un club masculin en Italie. Une jeune académie, ici au Danemark, peut former un joueur qui changera le football dans le monde entier», a indiqué NAK. Cette assemblée générale a notamment été marquée par une évolution de la gouvernance de l’EFC, avec une représentativité renforcée et une place plus centrale accordée aux clubs plus modestes.