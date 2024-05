PSG : fatigué, Luis Enrique déplore la prestation insipide de ses joueurs

Présent face aux journalistes après une soirée marquée par la deuxième défaite de la saison du PSG face à Toulouse (1-3), les adieux de Kylian Mbappé et les festivités liées au 12e titre de champion de France du club de la capitale, Luis Enrique est revenu sur la piètre performance de ses joueurs au Parc des Princes. «C’était le pire match de la saison», a tout d’abord avoué le technicien espagnol avant de revenir sur cette déroute en conférence de presse.

«Normalement, les matches qui ont une célébration prévue finissent mal en général. Je l’ai vécu à plusieurs reprises durant ma carrière. Toulouse a été meilleur que nous avec et sans ballon. Il y a peu de choses à dire sur ce soir. Là, je suis tellement fatigué, j’ai peu de forces pour me souvenir. Plus globalement, c’est un titre mérité, nous avons été de loin la meilleure équipe. Ce soir, on aurait mérité d’être sifflé. Mais une nouvelle fois, les supporters ont été irréprochables».