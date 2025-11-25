Real Madrid : les déclarations terribles d’un membre du staff d’Alonso et d’un proche des joueurs
La situation de Xabi Alonso au Real Madrid est explosive. Arrivé en terrain conquis après son passage au Bayer Leverkusen, le nouveau coach de la Casa Blanca est aujourd’hui à deux doigts de se faire virer par la direction merengue. Certains médias assurent même qu’un mauvais résultat demain en Ligue des Champions face à l’Olympiakos pourrait être fatal à l’ancien milieu de terrain de 44 ans.
D’ailleurs, l’ambiance est pesante au sein du staff d’Alonso. «On sent le pessimisme dans l’air. Il y avait beaucoup d’enthousiasme au début de la saison, et cela se retourne peut-être contre nous aujourd’hui. L’immédiateté est rarement atteinte, et dans ce club, le niveau d’attente est brutal», a déclaré un membre du staff à The Athletic. Et ce n’est pas tout. Une source proche de plusieurs joueurs a ajouté au média : « cette équipe est un désastre. » Ambiance…
