Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue des Champions

Real Madrid : les déclarations terribles d’un membre du staff d’Alonso et d’un proche des joueurs

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Xabi Alonso sur le banc du Real @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Olympiakos Real Madrid Voir sur CANAL+ SPORT

La situation de Xabi Alonso au Real Madrid est explosive. Arrivé en terrain conquis après son passage au Bayer Leverkusen, le nouveau coach de la Casa Blanca est aujourd’hui à deux doigts de se faire virer par la direction merengue. Certains médias assurent même qu’un mauvais résultat demain en Ligue des Champions face à l’Olympiakos pourrait être fatal à l’ancien milieu de terrain de 44 ans.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, l’ambiance est pesante au sein du staff d’Alonso. «On sent le pessimisme dans l’air. Il y avait beaucoup d’enthousiasme au début de la saison, et cela se retourne peut-être contre nous aujourd’hui. L’immédiateté est rarement atteinte, et dans ce club, le niveau d’attente est brutal», a déclaré un membre du staff à The Athletic. Et ce n’est pas tout. Une source proche de plusieurs joueurs a ajouté au média : « cette équipe est un désastre. » Ambiance…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Xabi Alonso

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Xabi Alonso Xabi Alonso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier