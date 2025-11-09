L’OL va s’implanter au Maroc

L’Olympique Lyonnais s’apprête à conclure un partenariat stratégique avec l’Ittihad Tanger, club de première division marocaine, afin de renforcer sa politique de formation et de post-formation, rapporte le quotidien L’Équipe. Ce nouvel accord de trois ans marque la volonté du club rhodanien de consolider sa présence sur le continent africain, après la fin de sa collaboration avec le Dakar Sacré-Cœur. L’arrivée prochaine de Christian Bassila à la tête de l’Académie de l’OL devrait également contribuer à cette refonte globale de la formation.

Ciblé depuis près de deux ans par Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, l’Ittihad Tanger offre un fort potentiel, avec des infrastructures modernes et un stade de 70 000 places, à un moment où le football marocain se développe à grande vitesse, après son récent sacre en Coupe du monde U20 et à l’approche de la CAN puis du Mondial 2030, que le pays organise. Ce partenariat devrait permettre à Lyon d’identifier et de former les meilleurs talents marocains et africains, qui évolueront d’abord en Botola Pro, un championnat plus compétitif que la Nationale 3.