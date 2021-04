Ballon d'Or, Kylian Mbappé et prolongation : Neymar lâche ses vérités

Depuis son arrivée au PSG, Neymar n'a jamais semblé aussi à l'aise. Quand il n'est pas blessé ou suspendu, le numéro 10 affiche une forme étincelante. Face au Bayern Munich, son duo avec Kylian Mbappé a fait des ravages, terrassant le champion d'Europe en titre. Les deux Avengers du ballon rond seront encore attendus au tournant demain pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato).

La suite après cette publicité

Il a d'ailleurs été question de son jeune partenaire français en conférence de presse de veille de match, où Neymar s'est rendu pour la première fois depuis 2018. Un petit évènement donc. «Mbappé, c’est un très grand joueur. Il nous apporte beaucoup pour gagner des matches, marque de nombreux buts, battre des records et je souhaite qu’il aille le plus loin possible, » explique le Brésilien qui sera probablement en concurrence avec son coéquipier pour le Ballon d'Or en cas de succès en Ligue des Champions.

Neymar au sujet de sa prolongation : «les choses vont venir naturellement»

«Concernant le Ballon d'Or, ce n'est pas une chose à laquelle je pense. Je veux gagner ce match et le championnat. Je me focalise sur la Ligue des champions, qui est mon premier objectif et c'est bien plus important dans une carrière. A l’avenir, j'aimerai avoir en mémoire que j'ai gagné plusieurs fois la compétition, » assure qui a déjà soulevé la C1 avec le Barça en 2015.

Mais pour gagner plusieurs fois, il faut rester au club et donc prolonger, comme Mbappé par ailleurs. Alors qu'il arrive en fin de bail en 2022, Neymar se dit tranquille avant d'apposer probablement sa signature sur un nouveau contrat. «J'ai déjà parlé de ça au dernier match (après le Bayern, ndrl). Je ne pense pas que je doive en dire plus aujourd'hui. Il me reste encore un an. Je me sens très bien. Je suis très heureux. C'est peut-être la saison durant laquelle je me sens le mieux. Les choses vont venir naturellement.» Comme une forme de promesse ?