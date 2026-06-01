L’agent d’Aleksey Batrakov annonce un transfert à 25 M€ bouclé à 95% avec le PSG !

Si les médias français ont toujours été très mesurés sur ce dossier, le possible transfert d’Aleksey Batrakov (20 ans) au Paris Saint-Germain fait, en revanche, beaucoup parler en Russie. Ces derniers mois, nous vous avons souvent relaté les échos provenant de Moscou et l’annonce, si souvent répétée, de la venue d’un émissaire parisien pour observer la jeune pépite du Lokomotiv Moscou. Auteur de 17 buts et de 12 passes décisives en 36 matches de Premier Liga, Batrakov est le dernier joyau du club qui a terminé troisième du championnat.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, les signaux se sont intensifiés. La semaine dernière, Anton Mitryushkin, coéquipier de Batrakov au Lokomotiv, se montrait très confiant à l’idée de voir son ami rejoindre son compatriote Matvey Safonov dans la capitale française. « Nous espérons que tout se passera bien ! Nous ne commentons pas les rumeurs au sein de l’équipe, mais bien sûr, tout le monde l’espère. Un transfert au PSG serait une bénédiction pour tous. Je suis absolument certain que Batrakov rejoindra le PSG ».

La suite après cette publicité

Un deuxième Russe au PSG

Hier, Batrakov a fait parler de lui en s’affichant en photo avec un t-shirt à l’effigie du PSG. Plus tard, le média Championat a assuré qu’une source lui a confié que Paris allait formuler une offre officielle supérieure au montant de la clause libératoire de Batrakov (20 M€). Mais ces dernières heures, l’un des agents du joueur, Dmitry Cheltsov, a carrément lâché une petite bombe sur la chaîne YouTube Komment.Show. Ce dernier a en effet déclaré que l’affaire était pratiquement bouclée, confirmant d’ailleurs le montant de l’opération.

« Il y a 95 % de chances que Batrakov rejoigne le PSG. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu plus de dix conversations téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. Il y a de fortes chances que cela se concrétise. Il faudrait un cas de force majeure pour empêcher cette transaction. Le transfert coûtera 25 millions d’euros, et le salaire de Batrakov s’élèvera à 5-6 millions d’euros (annuels). À noter que Matvey Safonov touche 2,5 millions d’euros ». Si l’agent dit vrai, le PSG est sur le point de boucler l’arrivée de sa toute première recrue estivale.