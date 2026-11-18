Joan García est actuellement le gardien de but le mieux valorisé au monde selon l’Observatoire du football CIES. Dans sa 562e lettre hebdomadaire, l’organisme suisse a dévoilé son classement des 100 portiers possédant les valeurs de transfert estimées les plus élevées. Le gardien espagnol du FC Barcelone arrive en tête avec une valorisation de 80,6 millions d’euros, devant l’international italien Gianluigi Donnarumma (79,9 millions d’euros) et le Belge Senne Lammers (64,2 millions d’euros). Âgé de 25 ans et sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2031, Joan García bénéficie notamment de son statut de titulaire au sein du club catalan. Derrière ce trio, le Japonais Zion Suzuki, qui évolue à Aston Villa, occupe la quatrième place avec une estimation de 59,5 millions d’euros. Ces montants, calculés à partir du modèle statistique du CIES, correspondent à des estimations de prix de transfert pour des acheteurs potentiels et non à des sommes officiellement réclamées par les clubs.

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Le Paris Saint-Germain place également l’un de ses gardiens parmi les joueurs les mieux valorisés du classement. Le Russe Matvey Safonov est estimé à 50,8 millions d’euros, ce qui fait de lui le deuxième portier le plus cher évoluant hors de Premier League, derrière Joan García. De son côté, Diogo Costa, qui défend les couleurs du FC Porto, domine le classement des gardiens évoluant en dehors des cinq grands championnats européens, devant Matěj Kovář du PSV Eindhoven. L’étude met également en lumière plusieurs jeunes talents, à commencer par Lucca Brughmans, gardien du KRC Genk appartenant à Liverpool. À seulement 18 ans, le Belge est le plus jeune joueur présent dans ce top 100. Deux autres portiers de moins de 21 ans figurent dans cette sélection : Christian Zawieschitzky, du RB Salzbourg, âgé de 19 ans, et Otávio qui évolue à Cruzeiro, âgé de 20 ans. Un classement qui souligne aussi la valeur croissante accordée aux jeunes gardiens sur le marché des transferts.