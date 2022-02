Séville : les vérités d'Anthony Martial sur son mercato animé

La porte s'est ouverte. Titulaire à deux reprises seulement en Premier League depuis le début de la saison, Anthony Martial (26 ans) a pu, contrairement à Jesse Lingard (29 ans), quitter Manchester United cet hiver. L'attaquant international tricolore (30 sélections, 2 réalisations) s'est envolé pour le Séville FC, en prêt, sans option d'achat, en acceptant de tirer un trait sur une partie de son salaire.

Et pourtant, dans les colonnes du Diario de Sevilla, l'ancien Monégasque, très motivé à l'idée d'évoluer en Liga et de se battre pour la Ligue Europa, a expliqué que deux autres clubs, et non des moindres, étaient bel et bien intéressés par ses services en janvier. «D'autres grands clubs ont essayé de me convaincre mais j'ai préféré venir à Séville parce que je savais que c'était un très bon club, familial. Pour moi, c'était la bonne décision», a-t-il confié avant de poursuivre.

Briller à Séville pour être au Qatar

«La Juventus ? Oui, c'est vrai. La Juventus a essayé de me recruter. J'ai discuté avec mon agent et je lui ai dit que je préférais aller à Séville. C'était la meilleure option pour ma famille et moi. Le FC Barcelone ? Oui. Le Barça a parlé avec mon représentant. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai dit à mon agent : "ma priorité, c'est Séville". Et quand je dis quelque chose à quelqu'un, je ne change pas d'avis, j'honore ma parole», a-t-il lâché, ne fermant d'ailleurs pas totalement la porte à ce que cette parenthèse sévillane dure un peu plus longtemps. «Je suis sous contrat avec MU jusqu'en 2024, mais en football, on ne sait jamais».

Et s'il a opté pour le challenge andalou plutôt que la Juve ou le Barça, c'est avec un objectif très clair en tête. «Le Mondial, c'est l'un de mes objectifs. Je veux y être parce que la dernière fois, je n'y étais pas et la France a gagné. Je ferai tout pour y être cette fois. Je suis sûr de pouvoir convaincre Didier Deschamps. Séville est un bon club et je sais que, si je joue bien, j'irai en sélection. Cela ne dépend que de moi», a-t-il envoyé. Il n'y a plus qu'à !