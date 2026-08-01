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Rennes : les détails de l’opération Charlie Cresswell

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Charlie Cresswell au duel avec Panichelli @Maxppp

Comme indiqué dans la matinée par Le Parisien, le Stade Rennais et Toulouse ont trouvé un accord pour le transfert de Charlie Cresswell. L’international espoir anglais, champion d’Europe il y a un an avec sa sélection, était courtisé par de nombreux clubs notamment en Premier League et en Allemagne. Il va finalement rejoindre la Bretagne.

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Selon nos informations, le joueur de 23 ans va débarquer à Rennes sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat de 22,5 millions d’euros. Sa visite médicale devrait avoir lieu en début de semaine prochaine et il pourrait être de la rencontre de pré-saison le 2 août prochain face à Galatasaray.

Pub. le - MAJ le
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