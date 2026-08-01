Rennes : les détails de l’opération Charlie Cresswell

Comme indiqué dans la matinée par Le Parisien, le Stade Rennais et Toulouse ont trouvé un accord pour le transfert de Charlie Cresswell. L’international espoir anglais, champion d’Europe il y a un an avec sa sélection, était courtisé par de nombreux clubs notamment en Premier League et en Allemagne. Il va finalement rejoindre la Bretagne.

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Selon nos informations, le joueur de 23 ans va débarquer à Rennes sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat de 22,5 millions d’euros. Sa visite médicale devrait avoir lieu en début de semaine prochaine et il pourrait être de la rencontre de pré-saison le 2 août prochain face à Galatasaray.