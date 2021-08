La signature de Messi au PSG fait chavirer la presse mondiale

La suite après cette publicité

Tous les médias français vibrent pour Messi

Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain ! Ce n'était pas un rêve, mais bien la réalité. La star argentine est arrivée hier en France, a passé sa visite médicale puis s'est engagée avec le club parisien pour deux saisons avec une année supplémentaire en option. «Ici c'est Messi» placarde ainsi L'Équipe sur sa Une, en référence au célèbre slogan des fans du PSG. Forcément, la Pulga fait la couverture du Parisien ce matin, c'est loin d'être une surprise. Mais l'ancien virtuose du Barça fait également les gros titres de tous les journaux de France et Navarre. «Un génie en Ligue 1» », se régale ainsi L'Alsace. Il est dans «une autre galaxie» pour le Dauphiné Libéré. Bref il est partout ! Dans l'Est Républicain, Midi Libre, L'Union ou encore La Provence.

La France rit, la Catalogne pleure

Et forcément il est aussi en couverture des journaux espagnols, mais le ton est un peu différent, moins de joie semble-t-il. Sauf peut-être en Une de As, quotidien pro-madrilène qui titre : «Paris est une fête». En nous rappelant au passage qu'il portera le numéro 30, et qu'il a été accueilli comme un héros par les supporters du PSG. De son côté, Marca ne fait pas dans la demi-mesure en affirmant que «Messi arme la révolution française». Si Messi versait de grosses larmes lors de sa conférence de presse du Barça, c'est la presse catalane qui pleure aujourd'hui. «Messi au PSG... Comme ça fait mal» se lamente Sport qui nous précise que le salaire de l'Argentin sera d'environ 35 M€ par an. Même son de cloche dans les colonnes de Mundo Deportivo. «C'est fini», résume sobrement le quotidien en français dans le texte.

Le rêve du PSG se réalise aux yeux du monde

Sa signature fait les gros titres partout en Europe comme en Belgique avec La Dernière Heure ou encore aux Pays-Bas avec AD qui parle du «rêve du PSG et de l'émir se réalise avec Saint Messi». Cela fait même la Une en Slovénie avec le quotidien Ekipa SN. L'Argentine elle aussi y va de ses Unes sur sa légende. Clarin évoque ainsi une révolution pour Paris qui pourrait débuter ce samedi. Pareil pour le quotidien Rio Negro, de son côté Cronica présente Messi comme le maître de Paris.