Le bel hommage de Jürgen Klopp à Takumi Minamino

Recruté en janvier 2020 à Salzburg, le japonais, Takumi Minamino quitte déjà les Reds pour s'engager avec l'AS Monaco. Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand de Liverpool est revenu pour Sky Sports sur le ressenti plutôt mitigé que peuvent avoir les observateurs quant au passage de Takumi Minamino chez les Reds, estimant de son côté que l'ancien joueur de Salzburg avait su apporter sa contribution : «je suis sûr qu'il y en a qui pensent que ça n'a pas tout à fait marché. Ceux qui pensent cela ont tort. Je ne l'accepte pas.»

«Sa contribution dépasse de loin les opportunités que nous avons pu lui donner. Il nous a rendus meilleurs chaque jour où il était avec nous - pas seulement dans les matchs auxquels il a participé mais à chaque séance d'entraînement. Une attitude parfaite, une mentalité de gagnant. Ses performances et ses buts sont la raison pour laquelle nous avons dû redécorer le mur des champions si souvent. Ses réalisations ici résisteront à l'épreuve du temps.» En deux ans et demi à Liverpool (dont 6 mois en prêt à Southampton, l'international japonais a disputé 53 matchs pour 14 buts et 3 passes décisives.