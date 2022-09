Marcelo Bielsa attaque l'OM

Le 2 mai 2014, Marcelo Bielsa est officiellement devenu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un club qu'il a rendu complétement fou de lui. Mais après une saison, celui qu'on surnomme El Loco a démissionné le 8 août 2015 après la première journée de L1. Un départ lié à plusieurs désaccords avec sa direction. Sept ans plus tard, Marcelo Bielsa n'en a toujours pas fini avec l'OM. En effet, RMC Sport révèle que l'Argentin a traîné les Phocéens devant le conseil des Prud'hommes de Marseille et qu'il qui réclame 3 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Les avocats de Bielsa, Mes. Benjamin Cabagno et Arnaud Ibanez, ont indiqué que le club, présidé à l'époque par Vincent Labrune, devait augmenter le coach de 25% à la fin de sa première saison (soit 185 000 euros nets par mois). Mais l'OM n'aurait pas tenu parole. Ce qui est jugé déloyal de la part du Camp Bielsa qui a indiqué que «l'OM a un peu magouillé le système.» Mécontents, El Loco et ses avocats réclament environ 3 millions d'euros. Dans de détail, ils souhaitent récupérer en dédommagement les salaires après augmentation de la saison 2015-16 (soit 2.775.000 euros) ainsi que 200 000 euros suite au préjudice moral et au préjudice d'image. De son côté, l'OM souhaite que ses demandes soient déboutées puisqu'il n'a engagé une procédure qu'en 2019, soit quatre ans après les faits visiblement reprochés.