AC Milan : Diego Moreira déjà amoureux de sa nouvelle vie

Diego Moreira savoure ses premiers jours sous les couleurs de l’AC Milan. Recruté en provenance de Strasbourg, l’international belge a rencontré les supporters rossoneri dans une boutique officielle du club et s’est confié sur son arrivée en Lombardie. « Le Milan AC est l’un des plus grands clubs d’Italie. Quand un club comme celui-ci s’intéresse à vous, on n’hésite pas », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport. Le joueur assure avoir immédiatement repensé aux grandes heures du club lorsqu’il a appris son intérêt. Milan a dû réaliser un investissement majeur pour le recruter, permettant à Strasbourg de récupérer 53 millions d’euros fixes auxquels pourront s’ajouter 10 millions de bonus.

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Moreira s’est également montré enthousiaste concernant son adaptation à son nouvel environnement. « Les premiers jours ont été magiques. C’est une expérience nouvelle. Mes coéquipiers m’ont très bien accueilli dès le premier jour et je me suis senti comme chez moi dès mon arrivée », confie-t-il. Déjà parfaitement intégré selon ses propres mots, le Belge attend désormais de pouvoir effectuer ses débuts sous les ordres de Ruben Amorim. « Je suis prêt à jouer et j’attends mon heure. Je suis convaincu que l’entraîneur me fera entrer en jeu au bon moment, pour lui comme pour moi. » Une première apparition qui pourrait donc rapidement arriver pour l’une des recrues majeures du mercato milanais.