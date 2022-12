Coupe du Monde 2022, Maroc : Vahid Halilhodžić cartonne la fédération marocaine

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2019, Vahid Halilhodžić a été remercié en août dernier de son poste de sélectionneur des Lions de l’Atlas. Sous les ordres de Walid Regragui, le Maroc a été une des sensations de la Coupe du Monde au Qatar grâce à son parcours incroyable. La sélection marocaine est d’ailleurs devenue la première équipe africaine à jouer les demi-finales d’un Mondial.

Dans la foulée de cet exploit majuscule, l’actuel sélectionneur des Lions de l’Atlas a tenu à féliciter son prédécesseur pour le travail qu’il avait fourni et qui lui avait profité au moment de reprendre l’équipe en main.« Bravo et un grand merci à Vahid Halilhodžić qui a fait un excellent travail et qui a créé ce groupe de joueurs. C’est là que j’ai apporté ma mentalité » avait notamment confié le technicien marocain.

« Ils m’ont enlevé ma fierté »

Visiblement encore très affecté par son éviction, Vahid Halilhodžić s’est exprimé pour la première fois sur le sujet au cours d’une interview pour un média croate, tportal.hr. « Vous savez que je n’ai rien commenté du tout sur le Maroc. J’ai reçu un appel de journalistes du Maroc, de la région. Mais c’est difficile pour moi de dire quoi que ce soit. Et ces mots ne peuvent pas effacer mon amertume, et ils ne peuvent pas compenser ce que j’ai manqué avec ce tournoi » a tout d’abord déclaré l’ancien sélectionneur du Maroc.

Le technicien de 70 ans a ensuite eu des propos très forts envers la fédération marocaine et ses dirigeants à qui il reproche d’avoir brisé sa fin de carrière en le limogeant à quelques mois de la Coupe du Monde : « ils m’ont enlevé ma fierté, je ne peux ni les oublier ni leur pardonner. Parce que c’était censé être aussi mes adieux à ma carrière d’entraîneur. C’est tout ce que je peux dire sur le sujet. » Une déclaration qui confirme la rancœur encore bien présente de Vahid Halilhodžić envers son précédent employeur.