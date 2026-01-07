Le Paris FC va s’offrir une grande pépite italienne

Promu ambitieux mais encore fragile, le Paris FC traverse une période délicate qui commence sérieusement à inquiéter. Dans ce derby parisien disputé au Parc des Princes, les hommes de Stéphane Gilli espéraient avant tout se rassurer et envoyer un signal positif après des semaines compliquées. Il n’en a finalement rien été. Battus (2-1) par un PSG dominateur dans la maîtrise et la gestion des temps forts, les Parisiens ont pourtant livré une prestation courageuse, longtemps organisés dans un bloc très bas et discipliné. Mais comme trop souvent depuis le début de la saison, la solidité défensive n’a pas suffi à masquer les limites techniques et offensives, ni à éviter un nouveau revers frustrant. Cette défaite prolonge une spirale négative qui commence à peser lourdement sur le promu, désormais 15e de Ligue 1, à portée immédiate de la zone rouge. Un classement inquiétant au regard des ambitions affichées l’été dernier, lorsque le club évoquait stabilité, progression et maintien serein.

La suite après cette publicité

Car au-delà du contenu parfois encourageant, le Paris FC souffre d’un cruel manque de constance et d’efficacité. Les paroles rassurantes de Stéphane Gilli après la rencontre traduisaient ce sentiment ambivalent, celle d’une équipe valeureuse, capable de mieux faire par séquences, mais qui ne parvient pas à transformer ses intentions en points. « Il nous manque des petits trucs », répète inlassablement l’entraîneur, conscient que ces détails font toute la différence à ce niveau. À l’heure où le mercato d’hiver vient d’ouvrir ses portes, le constat est partagé au sein du vestiaire. Maxime Lopez n’a pas mâché ses mots en zone mixte, appelant à des « vrais renforts » pour redresser une situation devenue préoccupante. Le manque de profondeur d’effectif, les carences dans les couloirs et l’irrégularité du milieu pèsent lourdement dans la balance. Désormais, le discours n’est plus celui de l’apprentissage mais bien celui de la survie, avec un déplacement crucial à Nantes qui s’annonce déjà comme un match à très haute pression.

La suite après cette publicité

Luca Koleosho sur le point d’arriver

C’est dans ce contexte tendu que le Paris FC s’active en coulisses et semble prêt à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon les informations de Fabrizio Romano, le club parisien aurait trouvé un accord avec Burnley pour le transfert définitif de Luca Koleosho, l’une des plus grandes promesses du football italien. À seulement 20 ans, l’ailier italo-américain, champion d’Europe u19 avec l’Italie en 2023, est considéré comme un profil à très fort potentiel, capable d’apporter immédiatement de la percussion, de la vitesse et de la créativité sur les côtés. Formé en partie aux États-Unis avant d’exploser en Europe, Koleosho sort d’un parcours déjà riche malgré son jeune âge, avec des passages remarqués en Liga et en Championship. Le joueur s’apprête à quitter l’Espanyol Barcelone (3 matchs disputés cette saison) avec effet immédiat pour rejoindre la capitale française, dans ce qui pourrait constituer l’un des jolis coups de l’hiver en Ligue 1.

Pour le Paris FC, l’arrivée annoncée de Luca Koleosho s’inscrirait parfaitement dans la volonté de renforcer un secteur offensif trop peu efficient depuis le début de la saison. Capable d’évoluer sur les deux ailes, percutant en un contre un et doté d’une vraie personnalité balle au pied, l’international italien représenterait un pari assumé mais calculé pour le club. Un signal fort envoyé à la concurrence directe dans la course au maintien, mais aussi au vestiaire, à l’heure où l’urgence comptable impose des décisions rapides et ambitieuses. Si l’opération se confirme, elle symboliserait la détermination du Paris FC à ne pas subir son statut de promu et à s’offrir une véritable bouffée d’oxygène dans une saison déjà sous haute tension. Reste désormais à voir si cette pépite italienne saura répondre aux attentes et devenir l’un des visages du renouveau parisien dans les semaines à venir.