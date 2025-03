Le Real Madrid envisage sérieusement de se débarrasser d’une de ses stars !

La saison du Real Madrid se passe plutôt bien. Les troupes de Carlo Ancelotti ont déjà glané deux titres, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale, et sont encore en course pour s’imposer en Liga et en Ligue des Champions. Mais les fans et la presse locale ne sont pas totalement convaincus. D’abord, parce que le jeu proposé par l’équipe de Carlo Ancelotti est loin d’être brillant. Puis, parce que dans les gros matchs disputés jusqu’ici, les Merengues ont souvent eu du mal, avec notamment deux grosses défaites face au FC Barcelone dans les deux Clasicos joués jusqu’ici.

Mais surtout, il y a des inquiétudes évidentes concernant la cohabitation de toutes les stars devant. Jude Bellingham est plutôt épargné malgré quelques semaines difficiles sur la première partie de saison, mais force est de constater que Vinicius Jr et Kylian Mbappé ne s’entendent pas sur le terrain. Si certains échos des médias espagnols expliquent que c’est aussi compliqué en dehors du terrain pour les deux hommes, c’est surtout ce qui se passe sur le rectangle vert qui inquiète, puisque les deux hommes ont énormément de mal à se trouver et jouer ensemble. Enfin, Rodrygo semble lui être une des victimes de ce phénomène, relégué à être le troisième larron derrière deux joueurs qui la jouent parfois trop en solitaire.

Deux candidats principaux

Et comme l’indique Sport, la direction du Real Madrid commence à se poser des questions, prenant conscience qu’avoir autant de beau monde pourrait porter préjudice à terme. Avoir trop de joueurs qui souhaitent briller individuellement et qui visent le Ballon d’Or n’est peut-être pas l’idéal pour l’équilibre de l’équipe, sur le terrain ou dans le vestiaire. Le média explique ainsi que la solution pourrait venir cet été, avec la vente d’un des 4 galactiques du club. Il y a un candidat évident : Vinicius Jr, dans la mesure où le Brésilien est convoité en Arabie saoudite et aurait déjà des propositions extraordinaires sur le point financier sur la table.

Mais selon le journal, c’est plutôt Rodrygo qui est favori à un départ. L’ancien de Santos (6 buts et 5 passes décisives en 25 matchs de Liga cette saison) a été déclassé suite aux arrivées de Bellingham et Mbappé et a ainsi perdu de l’importance sur le terrain, ainsi que d’un point de vue médiatique. Des clubs anglais pourraient lui offrir un statut de star et leader offensif de leur équipe dès cet été, et il serait enclin à dire oui. Bellingham et Mbappé sont pour l’instant intouchables aux yeux de la direction merengue, et tout indique que ce sera un des deux Brésiliens qui devra faire ses valises…