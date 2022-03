JT Foot Mercato : Bordeaux en plein naufrage

La suite après cette publicité

L'inquiétante situation des Girondins de Bordeaux

Derniers au classement de la Ligue 1 et à 6 points d'une place de barragiste, les Girondins de Bordeaux se sont de nouveau inclinés ce week-end face à Montpellier (0-2), leur 7ème match de rang sans victoire. Les Marine et Blanc ont pourtant évolué à 11 contre 9 durant plus de 45 minutes. Les joueurs bordelais ont tenté de s'expliquer avec leurs supporters après la rencontre et comme le rapporte Sud-Ouest, la sécurité a dû intervenir avant que la situation ne dégénère. Pris pour cible par les supporters du Virage Sud, Benoît Costil a été sifflé durant toute le partie et a même été été accusé de racisme par une partie du public. Pour l'intéressé, trop c'est trop. Selon 20 Minutes, le Français de 34 ans aurait annoncé sa décision de rapidement quitter le club au scapulaire à plusieurs joueurs et salariés du club après la rencontre.

Une ambiance délétère règne au sein du PSG

Battus par l'AS Monaco (0-3) ce dimanche, le PSG a concédé sa troisième défaite de rang à l'extérieur. En interne, la tension est à son paroxysme. Bien qu'il devrait poursuivre l'aventure à la tête du PSG, Nasser al-Khelaïfi est remis en question. Leonardo et Mauricio Pochettino se retrouvent plus que jamais sur la sellette. Une atmosphère néfaste qui affecte les joueurs, à commencer par Kylian Mbappé. Si l'on se fie aux informations délivrées par El Confidencial, le meilleur joueur parisien «veut se libérer d'un environnement toxique pour le football». Le média ibérique indique que la façon d'agir des dirigeants qataris du PSG ne plaît pas au Bondynois, ou du moins ne correspond pas à sa vision du foot et du sport en général.

Paulo Dybala va quitter la Juventus

Après une réunion décisive ce lundi entre le club et les représentants de Paulo Dybala, Sky Italia assure que la rencontre entre les deux parties a donné un résultat négatif après deux heures d'échange. En fin de contrat le 30 juin 2022, l'Argentin va donc quitter la Juventus cet été, lui qui est arrivé au club en 2015 en provenance de Palerme. L'Atlético de Madrid a récemment été cité comme le prétendant le plus sérieux pour la venue de La Joya, avec l'Inter ou Manchester City à l'affût.