Coupe du Monde 2026, Équipe de France : Bradley Barcola a déjà chamboulé les plans de Didier Deschamps !

C’est l’heure de confirmer pour Bradley Barcola. Entré en jeu à la 80e face au Sénégal lors de la victoire des Bleus (3-1), l’ancien de l’OL a parfaitement saisi sa chance. Alors que Désiré Doué avait été titularisé sur le côté gauche dans les plans initiaux de Didier Deschamps, l’ailier du Paris Saint-Germain a changé la donne en quelques minutes seulement. Servi par Adrien Rabiot, il a immédiatement marqué les esprits en inscrivant le but du 2-0 à la 82e, validant une entrée pleine de percussion et d’impact. Percutant, tranchant, et capable de déstabiliser la défense sénégalaise à chaque prise de balle, il a clairement pesé dans la rencontre et relancé la concurrence au poste d’ailier gauche. Après la rencontre, il a d’ailleurs évoqué sa très belle entrée : « on savait depuis le début de l’importance des remplaçants. Je savais qu’il allait avoir beaucoup d’espaces en rentrant, je le voyais quand je m’échauffais Sur le banc, on parlait des occasions, on m’a dit si tu piques, elle va rentrer. Je savais que j’allais piquer et ça a marché »

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Dans l’esprit du sélectionneur des Bleus, Désiré Doué partait pourtant avec une longueur d’avance. Titulaire lors du dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord (3-1) puis donc contre le Sénégal, le jeune Parisien avait livré une prestation sérieuse, notamment sur le plan défensif : un gros volume de jeu, un pressing constant et ainsi une capacité à verrouiller son couloir, un profil particulièrement apprécié par le staff tricolore. Mais l’impact immédiat de Barcola a rebattu les cartes. Selon plusieurs sources, dont Canal+, l’ailier du PSG devrait, sauf retournement de situation, débuter face à l’Irak ce lundi soir (23h). Un match capital où une victoire qualifierait officiellement la France pour les seizièmes de finale.

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Bradley Barcola a envoyé un message fort à Désiré Doué

Au PSG aussi, la concurrence entre les deux joueurs a été rude tout au long de l’exercice 2025-2026. Désiré Doué a souvent été privilégié dans les plans de Luis Enrique en seconde partie de saison, notamment lors de la finale de Ligue des Champions remportée face à Arsenal, tandis que Barcola a dû composer avec un temps de jeu plus irrégulier. Cette saison, il affiche 13 buts et 6 passes décisives, contre 21 buts et 20 passes la saison précédente (10 titularisations de moins toutes compétitions confondues). Doué, lui, totalise également 13 buts, contre 16 lors de l’exercice précédent, confirmant une concurrence saine, mais bien réelle au sein de l’effectif parisien. En parallèle, Barcola aurait même ouvert la porte à un départ, avec Arsenal attentif à sa situation. Le natif de Lyon souhaiterait un meilleur statut et une place de titulaire indiscutable.

Enfin, sur le plan tactique, les deux profils ne répondent pas aux mêmes besoins. Barcola est avant tout un joueur de profondeur, taillé pour les espaces et les défenses hautes, capable d’accélérations tranchantes et d’appels dans le dos de la défense - un registre parfaitement illustré face au Sénégal. Doué, à l’inverse, apporte davantage de contrôle dans les zones resserrées, une qualité technique dans les petits espaces et une capacité à gérer des blocs bas compacts, un scénario que pourrait très probablement proposer l’Irak. Entre ces deux options, le choix de Deschamps illustre une logique d’adaptation permanente, et dans cette bataille à distance, Bradley Barcola a clairement marqué des points au moment le plus important. Et Didier Deshchamps l’a fait savoir : « Barco (Bradley Barcola), quand il est rentré a fait mal aussi. Ce qu’a fait Barcola aujourd’hui, c’est ce que doivent amener les autres. Quand on est sur le banc et qu’on entre on doit apporter quelque chose. On aura besoin de ça. Il y a beaucoup de joueurs sur les 26 qui peuvent légitimement penser qu’ils peuvent débuter comme Rayan (Cherki), on aura besoin de tout le monde. » En clair, c’est le moment ou jamais pour s’imposer durablement dans le onze titulaire pour Barcola !