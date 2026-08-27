Lens : 4 clubs de L1 veulent récupérer Rayan Fofana

Très grosse promesse du centre de formation du RC Lens, Rayan Fofana s’est véritablement révélé la saison dernière sous les ordres de Pierre Sage. Auteur d’un exercice 2025-26 prometteur marqué par 5 buts et 1 passe décisive, l’international U21 tricolore a étalé de belles dispositions face aux défenses de l’élite. Pourtant, pour lui garantir un temps de jeu régulier et indispensable à son développement au plus haut niveau, la direction des Sang et Or souhaite le prêter une saison loin de la Gaillette. Les dirigeants artésiens entendent ainsi appliquer la même stratégie gagnante qu’avec Rémy Labeau-Lascary, envoyé s’aguerrir à Brest la saison passée avec une réussite incontestable.

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Selon nos informations, Angers a pris une longueur d’avance dans ce dossier, le SCO comptant s’appuyer sur ses excellentes relations avec le board nordiste pour récupérer le natif de Paris en prêt. Mais la bataille est loin d’être terminée pour le jeune attaquant de la Gaillette : toujours selon nos indiscrétions, Lorient, Nice et Le Havre sont également très séduits par son profil et sont venus aux renseignements pour tenter de l’accueillir d’ici la clôture du mercato. A noter qu’un club étranger est également sur le coup et pourrait même faire une offre de transfert dans les prochains jours…