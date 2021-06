Javi Martinez en route pour le Qatar SC

En fin de contrat au Bayern, où il a passé 9 saisons, Javi Martinez semble prendre la direction du Qatar Sport Club. Le milieu espagnol de 32 ans apparaît dans une vidéo postée par le club qatari, dans laquelle il prononce ces quelques mots : « salut à tous mes amis du Qatar Sport Club, je dois vous annoncer que l'on va très bientôt se rencontrer. Restez connectés ! A bientôt ! »

La suite après cette publicité

International à 18 reprises à partir de 2010, champion du monde et d'Europe, le milieu défensif va découvrir un troisième championnat, après La Liga sous les couleurs de Bilbao (201 matches, 21 buts, 6 passes décisives) et la Bundesliga sous la tunique bavaroise (165 matches, 9 buts, 6 passes décisives). Il retrouvera ses compatriotes Cristian Ceballos et Alejandro Gálvez chez l'actuel 5e de Qatar Stars League.