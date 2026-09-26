Géorgie : l’hommage de Khvicha Kvaratskhelia à Willy Sagnol

La défaite de trop. La Géorgie s’est inclinée hier à domicile en Ligue des Nations contre l’Irlande du Nord (1-0). Cette contre-performance à une incidence directe sur Willy Sagnol, démis de ses fonctions de sélectionneur ce matin. L’ancien latéral droit de l’équipe de France était en poste depuis 2021 et avait conduit la sélection jusqu’aux 8es de finale de l’Euro 2024, battue par l’Espagne, futur vainqueur. Khvicha Kvaratskhelia, qui a par ailleurs manqué un penalty hier, a tenu à rendre hommage au Français sur ses réseaux sociaux. Grâce à lui, Les Croisés ont vécu une période historique.

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« Merci, Willy ! Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et surmonté différentes difficultés. Mes coéquipiers et moi avons réalisé notre rêve d’enfance en portant le nom de notre pays jusqu’au Championnat d’Europe. Nous y sommes parvenus avec toi et, ensemble, nous sommes devenus les acteurs de cette histoire inoubliable. Cette joie et cette émotion que nous avons partagées avec le peuple géorgien resteront à jamais un moment exceptionnel de notre histoire. Je tiens à te remercier tout particulièrement pour cette période et pour toutes ces années passées ensemble. Nous n’oublierons jamais cette aventure footballistique. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Nous nous retrouverons », écrit le joueur du PSG et star de la sélection géorgienne.