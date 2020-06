Juventus : l'indice lâché par Cristiano Ronaldo à Nani sur la fin de sa carrière

Passé par Manchester United entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo (35 ans) a côtoyé son compatriote Nani (33 ans) du côté d'Old Trafford pendant deux saisons (2007-2009), alors qu'ils se sont également régulièrement retrouvés avec la sélection portugaise ces dernières années. Les deux attaquants ont connu de sacrées aventures ensemble et ont par exemple remporté la Ligue des Champions en 2008 ou encore l'Euro 2016 avec le Portugal, en France. Forcément, Nani et CR7 ont tissé des liens. Au point que le quintuple Ballon d'Or a confié à l'actuel capitaine d'Orlando City dans quel pays il raccrocherait les crampons.

«Il y a quelques années, il (Cristiano Ronaldo) m'a dit qu'il finirait probablement (sa carrière) en Amérique. Ce n'est pas décidé à 100% mais c'est probable. Il y a une chance», a ainsi lâché Nani à ESPN. Avant de louer les mérites de la Major League Soccer, où il évolue depuis février 2019 : «c'est un excellent championnat. Évidemment qu'il y a certains aspects que le Championnat peut améliorer, même la qualité des joueurs. Ici, il y a des clubs fantastiques, bien organisés avec des conditions fantastiques, des très bons entraîneurs et des très bons joueurs. Vous voyez des progrès chaque saison. Toutes les conditions sont réunies en MLS. Tout est autour de nous. Il s'agit d'être meilleur, de ne pas avoir peur de s'améliorer». Comme un message lancé par Nani à Cristiano Ronaldo. Voire une invitation à le rejoindre en Major League Soccer.