CdF : mené 3-0 à la mi-temps, Bordeaux s’impose 4-3 et file en 32es

Les Girondins de Bordeaux nous ont sans doute offert l’un des scénarios de la saison en Coupe de France. Opposés au club de Régional 1 de Mazères, les Bordelais étaient menés 3-0 à la mi-temps. Les murs ont dû trembler à la pause, et les mots de Bruno Irlès ont trouvé un effet salutaire chez ses joueurs puisqu’ils se sont finalement imposés au terme d’un match assez dingue.

La suite après cette publicité

Un succès 4-3, marqué par une avalanche de buts en l’espace de 14 minutes. Droehnlé avait sonné la révolte d’une énorme frappe du gauche sous la barre (49e, 1-3), Steve Shamal a réduit l’écart d’une frappe enroulée (51e, 2-3), puis Matthieu Villette a égalisé sur son deuxième ballon après un service d’Etonde dans la surface (63e, 3-3). C’est ce même Villette qui a finalement fait la décision sur une passe décisive de Steve Shamal (83e, 3-4). Un succès qui permet à Bordeaux de se hisser au 9e tour de Coupe de France. Les Girondins pourraient affronter une formation de Ligue 1.