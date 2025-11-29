CdF : mené 3-0 à la mi-temps, Bordeaux s’impose 4-3 et file en 32es
Les Girondins de Bordeaux nous ont sans doute offert l’un des scénarios de la saison en Coupe de France. Opposés au club de Régional 1 de Mazères, les Bordelais étaient menés 3-0 à la mi-temps. Les murs ont dû trembler à la pause, et les mots de Bruno Irlès ont trouvé un effet salutaire chez ses joueurs puisqu’ils se sont finalement imposés au terme d’un match assez dingue.
Menés 3-0 à la pause, les Bordelais renversent ce match fou et se qualifient au prochain tour de la @coupedefranceCA. Des buts de Ruben Droehnlé, Steve Shamal et Matthieu Villette (doublé) pour s'offrir un 10ème succès d'affilée 👏
3-4 #ASMURFCGB
Un succès 4-3, marqué par une avalanche de buts en l’espace de 14 minutes. Droehnlé avait sonné la révolte d’une énorme frappe du gauche sous la barre (49e, 1-3), Steve Shamal a réduit l’écart d’une frappe enroulée (51e, 2-3), puis Matthieu Villette a égalisé sur son deuxième ballon après un service d’Etonde dans la surface (63e, 3-3). C’est ce même Villette qui a finalement fait la décision sur une passe décisive de Steve Shamal (83e, 3-4). Un succès qui permet à Bordeaux de se hisser au 9e tour de Coupe de France. Les Girondins pourraient affronter une formation de Ligue 1.
