La télévision chinoise sort du silence après les excuses de Kylian Mbappé
Après les excuses publiques de Kylian Mbappé concernant ses propos sur Mao Zedong, China Media Group, maison mère de la chaîne CCTV, a réagi par l’intermédiaire d’un de ses représentants. Ce dernier a indiqué avoir pris note des informations relatives à la prise de parole du joueur du Real Madrid, alors que la polémique continue de susciter de vives réactions dans le pays.
« Suite aux excuses publiques présentées par Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, pour ses propos inappropriés sur la Chine, un représentant de China Media Group a déclaré avoir pris note des informations pertinentes. Il a souligné que si les paroles sont importantes, les actes le sont tout autant, et a exprimé l’espoir que la Liga, le Real Madrid et Mbappé lui-même tireraient les leçons de cette expérience, présenteraient des excuses sincères et corrigeraient leurs erreurs passées», est-il écrit dans le communiqué officiel relayé par le média chinois Dongqiudi. Une affaire loin d’être terminée.
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