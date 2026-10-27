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La télévision chinoise sort du silence après les excuses de Kylian Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.

Après les excuses publiques de Kylian Mbappé concernant ses propos sur Mao Zedong, China Media Group, maison mère de la chaîne CCTV, a réagi par l’intermédiaire d’un de ses représentants. Ce dernier a indiqué avoir pris note des informations relatives à la prise de parole du joueur du Real Madrid, alors que la polémique continue de susciter de vives réactions dans le pays.

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« Suite aux excuses publiques présentées par Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, pour ses propos inappropriés sur la Chine, un représentant de China Media Group a déclaré avoir pris note des informations pertinentes. Il a souligné que si les paroles sont importantes, les actes le sont tout autant, et a exprimé l’espoir que la Liga, le Real Madrid et Mbappé lui-même tireraient les leçons de cette expérience, présenteraient des excuses sincères et corrigeraient leurs erreurs passées», est-il écrit dans le communiqué officiel relayé par le média chinois Dongqiudi. Une affaire loin d’être terminée.

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