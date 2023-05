PSG : Neymar victime collatérale de l’affaire Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi suspendu. Neymar insulté. Voilà comment raccourcir en quelques mots les événements survenus au sein du club de la capitale ces dernières heures. Absent de l’entraînement, lundi, dernier, pour un voyage promotionnel en Arabie saoudite et sanctionné par le Paris Saint-Germain, l’international argentin (174 sélections, 102 buts) manquera ainsi le déplacement à Troyes, la réception de l’AC Ajaccio et devrait, sauf incroyable retournement de situation, quitter la Ligue 1 en fin de saison. Si son absence ne devrait, a priori, pas empêcher le PSG de décrocher un onzième titre de champion de France, la décision inédite prise par la direction parisienne à l’encontre de la Pulga a, quant à elle, réveillé certaines plaies mal soignées. Réunis devant le siège du club, à la Factory, les fans Rouge et Bleu, à bout de nerfs, ont ainsi laissé éclater leur rage.

Neymar, symbole d’une colère profonde !

Justifiée ou non, la sanction prise envers le natif de Rosario a, en effet, rapidement déclenchée une vague d’indignation du côté des supporters. Certes, Paris a voulu marquer son autorité. Certes, Paris a fait preuve de fermeté mais la frustration présente dans les tribunes du Parc des Princes depuis plusieurs mois a pris un tout autre poids ces dernières heures. Personnification de la colère exprimée par les fans, Neymar (31 ans) s’est ainsi retrouvé au cœur des débats, à son insu (ou presque). De retour à Paris pour soigner une cheville blessée, l’ancien buteur du FC Barcelone a ainsi vu l’animosité parisienne frapper à sa porte. Prêts à se faire justice eux-mêmes ou plutôt à suppléer une institution jugée friable dans son autorité, quelques supporters étaient donc présents, ce mercredi, devant le domicile du Brésilien à Bougival (Yvelines).

Invitée, avec véhémence, à quitter le club de la capitale, la star de la Seleção (124 sélections, 77 buts), coupable de nombreuses frasques et excès jamais sanctionnés au cours de son expérience dans la capitale française, est ainsi devenue par la même occasion une victime collatérale de l’affaire Messi. Comment expliquer une telle sévérité à l’encontre du septuple Ballon d’Or après tant d’années de laxisme vis à vis du Brésilien ? Voilà, sans doute, le questionnement de nombreux suiveurs du Paris Saint-Germain. Parfois inarrêtable, souvent discutable, Neymar a, en effet, souvent plus brillé par ses stories Instagram, ses MacDo et ses parties de poker jusqu’au petit matin que ses arabesques. Dans un contexte sportif fragile - élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, élimination en 8e de finale de la Coupe de France et un titre de champion de France pas encore assuré - où la direction parisienne est plus que jamais remise en question, l’enfant de Mogi das Cruzes symbolise alors le ras-le-bol des supporters. Et ses réactions marquent, un peu plus, la rupture.

Un départ forcé ?

En likant une photo de lui et Léo Messi sous le maillot du FC Barcelone publiée par le média brésilien TNT Sports où il était écrit : «Supporters, on sait que vous pensez la même chose. Ils étaient TRÈS heureux à cette époque !», Neymar n’a fait que renforcer la défiance présente autour de lui. Des sorties provocatrices - à l’image de cet autre like concernant une vidéo sur Instagram où l’auteur (Ofuiclear) tient des propos très virulents à l’égard de Kylian Mbappé - n’arrangeant clairement pas son cas dans la capitale française. Soutenu par une partie des supporters parisiens sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter où un hashtag #SoutienNeymar a fait surface, le numéro 10 du PSG (18 buts, 17 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues cette saison) a aussi vu le chef du CUP, Romain Mabille, voler à son secours. «Ce qu’il s’est passé devant chez Neymar, c’est nul et ce n’est pas le CUP. Ça me désole que tout ce qu’on a fait hier soit résumé à cela. Ce n’est pas du tout notre initiative. Je ne suis pas responsable de ce que les gens font après l’action. On a organisé une action, à la fin de celle-là on a demandé aux gens de se disperser dans le calme et de rentrer chez eux. Je ne peux pas me tenir responsable de ce qu’il s’est passé après».

Pour autant, comment ne pas penser que ce nouveau feuilleton autour du buteur de 31 ans pourrait définitivement sceller son sort à Paris ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ney ne semble, aujourd’hui, plus dans les plans de la direction parisienne pour la saison prochaine et la possibilité d’une nouvelle ère sans le Brésilien se renforce de jour en jour, qui plus est après une nouvelle saison décevante pour les hommes de Christophe Galtier. Dans cette optique, Chelsea ou encore Manchester United pourraient offrir une porte de sortie à l’intéressé, d’autant plus si les hautes sphères du club venaient également à durcir le ton avec lui… Une chose est sûre, le temps de l’insouciance et des premiers amours entre Neymar et le PSG est désormais révolu. Exaspérant pour le maire de Bougival, Neymar l’est aussi pour de nombreux supporters. Au point de rendre ce divorce officiel inéluctable ? Réponse dans les prochaines semaines…