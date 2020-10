Pep Guardiola explique pourquoi Manchester City n'a pas recruté d'attaquant

La suite après cette publicité

Un Pep Guardiola dans l'embarras. Pour affronter l'OM en Ligue des Champions, le technicien espagnol doit faire face à une myriade de blessures, notamment en attaque. Ainsi, les deux numéros 9 que sont Sergio Aguero et Gabriel Jesus seront ainsi sur la touche pour cette rencontre. Le Catalan va donc devoir s'adapter. Une situation qui aurait pu être évitée sir les Citizens avaient recruté un attaquant cet été, alors que le Kun était déjà convalescent.

Mais les Mancuniens ne l'ont pas fait. Et Pep Guardiola a expliqué pourquoi en conférence de presse : « je pense que le club fait ce qu'il peut. Si vous décidez d'acheter un attaquant, ce doit être un attaquant du niveau de Gabriel et Sergio mais nous ne pouvons pas nous le permettre. C'est la réalité. Nous avons pensé que ça irait, Sergio était de retour, on ne s'attendait pas à ce que Gabriel soit blessé, parfois ça arrive ». Comme quoi même Manchester City peut souffrir de la crise actuelle, mais cela reste difficile à croire alors qu'ils ont déboursé énormément pour s'offrir Nathan Aké, Ruben Dias ou Ferran Torres.