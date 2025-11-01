FC Barcelone : l’énorme fronde des blessés contre le club

Après une saison 2024-2025 plutôt réussie, le FC Barcelone était attendu au tournant cette saison. La formation d’Hansi Flick, qui a montré de très belles choses l’an passé, espérait bien glaner une nouvelle fois la Liga et aller au bout en Ligue des champions, dix ans après leur dernier sacre. Pour atteindre cet objectif, le technicien allemand a pu compter sur l’arrivée de quelques renforts, notamment Marcus Rashford, Roony Bardghji et Joan Garcia. Mais tout ne se passe pas comme prévu cette saison, au contraire.

Après 10 journées et un Clasico perdu, le Barça se retrouve déjà à 5 points du rival et leader de la Liga : le Real Madrid. Surtout, l’effectif barcelonais, à l’image d’un Lamine Yamal régulièrement blessé, est décimé par les blessures. En trois mois de compétition, déjà 13 joueurs de l’effectif ont connu une blessure, et actuellement Hansi Flick est privé de Raphinha, Robert Lewandowski ou encore Dani Olmo. Une situation qui illustre les souffrances physiques de cette équipe cette saison. Ce samedi, la RAC1 rapporte que les données révèlent un net déclin des performances physiques par rapport à la saison dernière. Et cette baisse de forme a logiquement un impact sur le sportif, surtout avec un style de jeu énergivore comme celui d’Hansi Flick.

Les joueurs grincent des dents

Cette situation commence d’ailleurs sérieusement à agacer en interne, notamment du côté des joueurs. La raison ? Ces derniers se plaignent du très faible temps accordé au renforcement musculaire et aux exercices en salle. Plusieurs joueurs ont décidé de ne plus s’entraîner au centre d’entraînement après les séances et préfèrent rentrer chez eux pour poursuivre avec leur propre préparateur physique privé afin d’avoir un suivi plus détaillé et un meilleur accompagnement.

Le média catalan explique ainsi que les joueurs ont déjà exprimé leur mécontentement au club, expliquant qu’ils ne comprenaient pas la gestion de la préparation physique. En interne, le club a décidé de désamorcer la polémique, expliquant que le staff, emmené par le préparateur physique Julio Tous, est confiant pour pouvoir remédier à la situation dans un futur proche. Le club a expliqué avoir identifié les manquements et les soucis rapportés par les joueurs et devrait donc les corriger prochainement. Mais pour l’instant, les joueurs grincent des dents. Et avec l’enchaînement des matches qui arrivent en plus de la trêve, ils vont devoir tenir le coup…