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City officialise l’arrivée de l’ailier Jeremy Monga

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Jeremy Monga avec Leicester @Maxppp

Comme annoncé depuis plusieurs jours désormais, Manchester City a bouclé l’arrivée du jeune ailier de 17 ans Jeremy Monga en provenance de Leicester City. Un temps priorité du joueur, Arsenal n’a finalement pas pu s’aligner sur les exigences de Leicester dans ce dossier et c’est donc City qui rafle la mise pour un montant d’environ 12 millions d’euros.

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«Manchester City est ravi d’annoncer la signature du jeune et prometteur ailier Jeremy Monga, en provenance de Leicester City. L’international anglais des moins de 21 ans, qui a fêté ses 17 ans hier, a rejoint le club pour un contrat de cinq ans qui le lie jusqu’à l’été 2031. Monga a commencé à perfectionner son art à l’académie de Leicester City, dès les moins de 9 ans. Sa vitesse, ses dribbles, sa puissance et son sens du but ont été des atouts clés pour Monga dans toutes les catégories d’âge avant qu’il ne progresse rapidement jusqu’à l’équipe des moins de 21 ans de Leicester à seulement 15 ans», explique le communiqué du club.

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