Le Havre annonce l’arrivée de Josh Maja

Le Havre continue son mercato ambitieux. Le club normand vient d’annoncer l’arrivée libre de Josh Maja, en fin de contrat à West Brom. L’avant-centre de 27 ans - international nigérian (1 sélection) revient en France, trois ans après avoir quitté les Girondins de Bordeaux pour retourner en Angleterre. À West Brom, Maja a inscrit 19 réalisations et a délivré trois passes décisives en 81 rencontres avec le pensionnaire de Championship. Il s’est engagé jusqu’en 2027 avec le HAC, avec une année supplémentaire en option.

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Sous les projecteurs : Josh Maja. 💡



L’attaquant nigérian débarque au HAC ! ✍️



Bienvenue au Havre Athletic Club, Josh. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/TKJoTesCKp — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 31, 2026

« Josh Maja ? Un nom bien connu en France ! Naturellement, puisque l’international nigérian joua à Bordeaux de janvier 2019 à juin 2023 (il avait d’ailleurs affronté le HAC en Ligue 2 en décembre 2022 puis janvier 2023), une période toutefois entrecoupée de prêts en Angleterre, son pays natal. L’Angleterre, voilà d’où cet attaquant débarque chez nous : il évoluait depuis trois ans à West Bromwich Albion. Pesant sur les défenses, ce buteur au physique imposant et peu avare de ses efforts s’est engagé avec le HAC pour un an, plus un en option. Il portera le numéro 9. Bienvenue, Josh » a écrit le HAC dans son communiqué officiel.