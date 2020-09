L'OM piste El Bilal Touré

Si l'OM a bouclé l'arrivée de Yūto Nagatomo très rapidement pour doubler le poste de Jordan Amavi, l'OM est toujours en quête d'un milieu de terrain (Michael Cuisance est suivi) et surtout d'un attaquant de pointe. Pour ce cas précis, le directeur du football marseillais Pablo Longoria s'est dit ouvert à mettre le prix pour recruter la perle rare comme il l'avait d'ailleurs expliqué lors de la présentation du latéral gauche japonais en début de semaine dernière. « La question de l'attaquant, on en a bien parlé et nous sommes ouverts à un investissement pour le futur du club sur ce poste. »

Il en disait d'ailleurs plus sur le profil du joueur recherché. «Il s'agit de trouver un renfort intéressant qui complète bien l'équipe. Ce que je peux dire, c'est qu'il va créer de la concurrence. On va faire un investissement donc il viendra faire de la concurrence, c'est le principe essentiel du sport.» Comme souvent à l'OM, le recrutement d'un attaquant est le fruit d'un processus de recherches très complexe. Si les candidats sont souvent nombreux, il n'y a généralement qu'un élu et ce n'est pas toujours celui attendu qui débarque.

Un profil qui plaît beaucoup à Pablo Longoria

Parmi les cibles visées par le club phocéen pour épauler et concurrencer Dario Benedetto et Valère Germain, un nom plaît beaucoup à Pablo Longoria. Selon nos informations, c'est le jeune et talentueux attaquant du Stade de Reims El Bilal Touré qui fait partie des joueurs suivis par le directeur du football marseillais. S'il n'est âgé que de 18 ans, cet attaquant ivoirien, dont les scouts des plus grands clubs européens suivent sa trajectoire bien avant son arrivée à Reims, s'est déjà fait un nom en Ligue 1 en quelques mois. Il faut dire que cet international U20 malien, buteur avec Reims lors de la première journée de Ligue 1 face à Monaco, n'a pas perdu de temps à s'imposer en Champagne et ses statistiques donnent déjà le vertige puisqu'il pèse déjà presque 50 % des buts de son équipe (4 buts et 1 passe sur 11 réalisations du Stade de Reims depuis ses débuts en professionnel).

📊 @Elbilaltoure continue sur sa lancée de la saison dernière ! 👌#SDRLOSC pic.twitter.com/UKWSMaHe7A — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 30, 2020

Agile des deux pieds, facile dans l'élimination et bon joueur en pivot, le natif d'Adjamé a tout d'un futur grand et a déjà montré un grand sang-froid et une détermination sans faille en se chargeant des penalties de son équipe à seulement 18 ans. Autant de qualités qui séduisent grandement l'OM et Longoria et qui plairaient sans nul doute aux supporters marseillais. Reste à savoir si le champion d'Europe 1993 passera à l'offensive et si tel est le cas si le Stade de Reims acceptera de le laisser filer...