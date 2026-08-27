Barça : un nouveau défenseur central va rejoindre le club

Tout indique que le FC Barcelone ne recrutera pas d’attaquant cet été. Pour les Barcelonais, c’était Julian Alvarez ou rien, et le dernier communiqué de l’Atlético de Madrid concernant l’attaquant argentin enterre les derniers espoirs qui existaient encore en Catalogne. Deco et Flick s’étaient mis d’accord : ils ne se tourneront pas vers un plan B.

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En revanche, il y aura bien une recrue en défense centrale. Comme l’explique le quotidien Sport, le FC Barcelone a décidé de faire venir un élément pour occuper le côté gauche de la charnière aux côtés de Pau Cubarsi. Les noms de Castello Lukeba (Leipzig) et de Gonçalo Inacio (Sporting) reviennent très souvent dans les médias catalans ces dernières heures.