«Rodri l’a gagné» : Fabian Ruiz pose sa candidature pour le Ballon d’Or

Seul joueur à avoir remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions cette saison, Fabian Ruiz a de solides atouts à faire valoir dans la course au Ballon d’Or. Après avoir terminé 24e la saison dernière pour sa première nomination, le champion du monde espagnol peut largement viser plus haut cette année. Dans un entretien accordé à France Football, il a fait part de ses ambitions, même si figurer dans le top 30 représente déjà à ses yeux une belle réussite.

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«Où je me situe dans la course au Ballon d’Or ? C’est aux votants de décider. Le plus important pour moi est de me mettre à la disposition de l’équipe, tout en cherchant à faire partie des meilleurs. J’ai eu la chance de figurer parmi les 30 nommés l’an dernier. Figurer parmi les 30 est un privilège. Qu’ils votent pour ceux qui, selon eux, le méritent le plus. Je suis déjà très reconnaissant et fier d’être nommé», confie-t-il.

«J’ai été important dans les moments décisifs»

Quand on lui demande si certains joueurs ont réalisé une meilleure saison que lui, sa réponse est la suivante : «cela dépend. En termes de titres, non. Individuellement, de grands joueurs ont réalisé une excellente saison et leur niveau ne fait aucun doute. Il y a beaucoup de candidats. Faire partie des joueurs cités pour le Ballon d’Or est déjà un privilège et une immense satisfaction». À ses yeux, son absence pendant trois mois en raison d’une blessure au genou (de janvier à avril 2026) ne constitue pas un point noir dans sa candidature. Il estime avoir été «important dans les moments décisifs, en club comme en sélection».

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Luis Enrique l’avait titularisé lors de la demi-finale retour face au Bayern Munich (1-1, 6-5 score cumulé), puis en finale face à Arsenal (1-1, 4-3 tab). Quant à Luis de la Fuente, il l’a installé dans son onze à partir des quarts de finale face à la Belgique, à la place de Pedri. S’il reste bien conscient du poids accordé aux joueurs offensifs dans la course au Ballon d’Or, Ruiz veut croire en ses chances en s’appuyant sur le précédent Rodri : «Rodri a remporté le Ballon d’Or il y a deux ans. Même si les défenseurs et gardiens ont encore du mal à se distinguer, je pense qu’aujourd’hui ce qui compte, c’est plus le rôle que le poste sur le terrain. Donner l’exemple pour que les enfants qui débutent regardent aussi les milieux, les défenseurs et les gardiens, c’est important.» Réponse le lundi 26 octobre.