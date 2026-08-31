L’AS Monaco a trouvé un accord à 50 M€ pour la vente de Folarin Balogun

Avec l’arrivée du Nantais Matthis Abline et le bon début de saison de Paris Brunner (doublé contre l’OM), l’avenir en Principauté de Folarin Balogun (25 ans) s’écrivait plus que jamais en pointillés. À l’issue du tirage de la Ligue Conférence, le directeur sportif des Asémistes, Thiago Scuro, se montrait très évasif. « Je ne sais pas, on a quatre jours de mercato. C’est possible qu’il reste ou qu’il parte ».

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Mais en coulisses, Monaco était bien prêt à vendre son buteur international qui sortait d’une bonne Coupe du Monde (3 buts). En Italie, nous vous avons révélé que la Fiorentina et l’Atalanta se tenaient à l’affût. Cependant, la puissance financière de la Premier League a très rapidement écarté ces deux prétendants transalpins. En effet, Fabrizio Romano avait dévoilé qu’Everton avait formulé une offre à l’ASM.

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Monaco va atteindre la barre des 150 M€ de ventes

Ce soir, le spécialiste italien du mercato assure que les deux clubs ont trouvé un accord. Il ne manque plus qu’à trouver un terrain d’entente entre Balogun et les Toffees, mais si tout se passe bien, l’Américain sera transféré du côté de Liverpool en échange de 45 M€ plus 5 M€. Une bonne opération pour l’actuel leader de Ligue 1.

Grâce à ce transfert (bonus compris) Monaco réalise une plus-value de 20 M€ après avoir recruté Balogun à Reims pour 30 M€. Enfin, le club de la Principauté va faire grimper le montant des ventes estivales à 154 M€, après avoir encaissé 104 M€ avec les départs de Maghnes Akliouche (PSG), Aladji Bamba (Newcastle), Caio Henrique (Ajax Amsterdam) et Kassoum Ouattara (Besiktas).