Manchester United lance un casting cinq étoiles pour son attaque

Manchester United va passer à l’attaque. Cet hiver, les pensionnaires d’Old Trafford ont une priorité : recruter un n°9. En effet, l’été dernier, Erik ten Hag avait déjà réclamé des renforts offensifs et ses dirigeants lui avaient offert Antony. Cet hiver, le technicien néerlandais va encore demander à ses patrons de mettre la main au porte-monnaie. Après le départ de Cristiano Ronaldo, les Mancuniens vont avoir besoin d’un attaquant supplémentaire. Ten Hag, qui compte notamment sur des éléments comme Marcus Rashford, Antony ou encore Anthony Martial, l’a d’ailleurs confirmé.

Ten Hag veut remplacer CR7

« Nous sommes conscients d’avoir perdu un attaquant, donc je pense que nous devons en recruter un, mais il faut que ce soit le bon. Il apportera de la qualité à l’équipe et ne sera pas un simple ajout à l’effectif, car cela ne pose que des problèmes. » Longtemps, le coach mancunien comme son club et la presse britannique étaient persuadés que Cody Gakpo serait ce joueur. Mais hier, les Red Devils ont été devancés par Liverpool, qui a officialisé la venue de l’international néerlandais du PSV Eindhoven. Un camouflet pour Manchester United. Mais l’écurie anglaise est loin d’avoir dit son dernier mot.

Comme Ten Hag l’a rappelé, recruter un attaquant est nécessaire cet hiver afin d’atteindre tous les objectifs. Et si le Daily Mail indique que MU ne veut pas faire de folies comme le club a été mis en vente et que des prêts seront privilégiés, The Sun a d’autres informations. Le tabloïd britannique a dressé la liste des joueurs sur lesquels l’écurie mancunienne va foncer après l’échec de la piste Gakpo. Et il y a du très beau monde. En tête, on retrouve Gonçalo Ramos (21 ans). Depuis un petit moment maintenant, le Portugais est ciblé. Aussi bon en club qu’en sélection, le joueur de Benfica a conquis tout le monde à Man U.

Cinq pistes en tête

Mais pas seulement. Le PSG est également sur le coup. Pour se l’offrir, il faudra casser sa tirelire, puisque sa clause libératoire est fixée à 120 millions d’euros. Et peut-être plus car Benfica tente de prolonger son bail jusqu’en 2026 pour mieux le revendre. Son compatriote João Félix (23 ans) est également ciblé. Le Portugais veut quitter l’Atlético de Madrid, où il ne s’entend plus avec Diego Simeone. Récemment, AS expliquait que les Colchoneros, qui voulaient récupérer entre 130 et 140 millions d’euros, n’étaient pas contre un prêt avec option d’achat cet hiver. Une solution qui peut faire les affaires des Mancuniens.

The Sun avance aussi les noms de Memphis Depay (28 ans). En fin de contrat en juin, le Hollandais veut partir libre. Mais le Barça veut essayer de récupérer un petit billet au passage. Quoi qu’il en soit, son profil plaît à Ten Hag, qui avait déjà proposé son nom l’été dernier. Cela serait une opération intéressante financièrement, avec un joueur qui pourrait avoir une deuxième chance à MU. Enfin, le média anglais cite les noms de Youssouf Moukoko (18 ans), en fin de contrat au BVB, et de Dusan Vlahovic (22 ans), que la Juventus est prête à lâcher. Le casting pour l’attaque de Mnachester United est bel et bien ouvert !