Chelsea : recruté à prix d’or à Dortmund, l’incroyable erreur de casting Jamie Bynoe-Gittens

L’été dernier, Chelsea pensait avoir mis la main sur l’un des plus grands talents offensifs de sa génération en déboursant près de 60 millions d’euros pour Jamie Bynoe-Gittens. À seulement 21 ans, l’ailier anglais débarquait à Londres avec une énorme réputation après une saison très convaincante au Borussia Dortmund, conclue avec 12 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Formé en partie à Manchester City, considéré depuis plusieurs années comme l’un des profils offensifs les plus explosifs d’Angleterre, le joueur faisait presque l’unanimité grâce à sa vitesse, sa percussion et sa capacité à éliminer dans les un-contre-un. Mais moins d’un an plus tard, le constat est extrêmement brutal : son aventure à Chelsea a déjà tourné au fiasco.

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Car malgré les attentes immenses placées en lui, Bynoe-Gittens n’a jamais réussi à réellement s’imposer dans la rotation londonienne. Entre les changements d’entraîneurs, d’abord avec Enzo Maresca puis Liam Rosenior, l’absence de stabilité globale du projet sportif et une concurrence offensive gigantesque, l’Anglais a progressivement disparu des radars. Son bilan est particulièrement inquiétant : seulement un but inscrit cette saison, en League Cup face à Wolverhampton (3-4), pour 27 matchs disputés toutes compétitions confondues. Pire encore, son dernier match remonte au 31 janvier dernier face à West Ham, où il était titulaire avant de sortir sur blessure dès la 27e minute de jeu. Depuis, il n’a plus rejoué la moindre minute avec Chelsea, enchaînant rechutes et problèmes physiques, notamment au tendon. Avant son limogeage, Liam Rosenior avait d’ailleurs confirmé une nouvelle rechute du joueur, symbole d’une saison où rien ne lui aura été épargné.

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Un avenir à Chelsea sous Xabi Alonso ?

Dans ce Chelsea version XXL, où les recrutements massifs s’enchaînent sans réelle cohérence sportive, Bynoe-Gittens rejoint désormais une longue liste de joueurs très coûteux qui n’ont jamais trouvé leur place à Stamford Bridge. Axel Disasi, Raheem Sterling, Aaron Anselmino, Facundo Buonanotte ou encore Dário Essugo, des joueurs recrutés à prix d’or, incarnent cette stratégie parfois brouillonne du club londonien. Chelsea continue d’empiler les talents sans parvenir à créer un cadre stable capable de permettre à ces jeunes joueurs de réellement progresser. Dans un contexte sportif catastrophique, avec une équipe très loin des standards attendus et promise probablement à une qualification en Conference League, Bynoe-Gittens est devenu malgré lui l’un des symboles des erreurs de casting répétées de la direction.

L’arrivée, à présent officielle, de Xabi Alonso sur le banc cet été pourrait néanmoins redistribuer certaines cartes. Le technicien espagnol possède une vraie réputation dans le développement des jeunes talents et pourrait tenter de relancer un joueur dont le potentiel reste immense sur le papier. Mais aujourd’hui, rien ne garantit que Bynoe-Gittens sera encore un joueur de Chelsea la saison prochaine. Son avenir apparaît extrêmement flou, entre blessures, manque de confiance et rendement insuffisant malgré son énorme coût. Celui qui était présenté il y a un an comme l’avenir de Chelsea et potentiellement de la sélection anglaise n’a encore jamais connu la moindre convocation avec les Three Lions, notamment depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. À lui désormais de réussir une pré-saison convaincante pour inverser totalement la dynamique, sous peine de voir son aventure londonienne s’arrêter aussi vite qu’elle avait suscité d’espoirs.