PSG : le bel hommage des Parisiens pour Eric Roy à Brest

Le Stade Brestois vit une soirée chargée en émotion à l’occasion de la réception du Paris Saint-Germain, ce dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Avant la rencontre, un hommage a été rendu à Éric Roy avec le dépôt d’une gerbe de fleurs dans la zone technique brestoise. Marquinhos, Luis Enrique et Luis Campos étaient notamment présents pour participer à ce moment de recueillement, à une heure du coup d’envoi.

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L’émotion s’est également prolongée pendant la rencontre. Sur le banc parisien, Luis Enrique a choisi de porter le t-shirt « KING ERIC » en hommage à l’ancien entraîneur brestois, porté par de nombreux supporters et membres du SB29 à Francis-Le Blé. Un geste fort du technicien espagnol dans une soirée forcément particulière à Brest, alors que le PSG tente de décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1 face à une formation bretonne encore invaincue.