Bayern Munich : coup dur pour Manuel Neuer

Mauvaise nouvelle pour Manuel Neuer et le Bayern Munich. Titulaire lors du match contre Mayence (2-2) dimanche en Bundesliga, le portier a été touché à l’arrière de la cuisse droite et devrait être éloigné des terrains pendant un certain temps.

« Les examens médicaux réalisés par le service médical du Bayern Munich ont révélé que Manuel Neuer souffre d’une déchirure musculaire à l’ischio-jambier droit. La durée exacte de son indisponibilité n’a pas encore été déterminée, mais il est certain qu’il manquera la prochaine rencontre du championnat face à Heidenheim. Le Bayern Munich souhaite un prompt rétablissement à son capitaine et continuera de suivre son évolution de près », a précisé le club bavarois dans son communiqué. En attendant, l’entraîneur Vincent Kompany pourrait aligner Jonas Urbig, 22 ans, qui compte deux clean sheets en autant de matchs de championnat disputés cette saison.