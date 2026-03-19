L’OL est au fond du trou !

Le coup est dur à encaisser pour l’Olympique Lyonnais. Impressionnant durant deux mois avec 13 victoires consécutives, le club rhodanien n’arrive plus à remporter le moindre match depuis son succès face à Nice le 15 février dernier. Battue par le Celta de Vigo et éliminée de la Ligue Europa, la formation sept fois championne de France est en train de tout perdre. Éliminé de la coupe d’Europe et de la Coupe de France, l’OL a vu l’OM lui repasser devant au classement de Ligue 1. Autant dire que ce n’était pas la joie dans les travées du Groupama Stadium à l’issue du match. Et si les Gones étaient déçus, c’est en grande partie à cause du carton rouge reçu très tôt par Niakhaté. Une sanction qui a fait tourner le match.

La suite après cette publicité

«Je pense que vous le savez tous. Sentiment de déception ce soir. Tous déçus, des regrets, on va dire. C’est un sentiment qui n’est pas agréable à avoir, mais il faut faire avec et directement se concentrer au match de dimanche, malheureusement. Vous avez regardé le match ? Le fait qu’on est passé à 10, ça n’a surtout pas facilité la tâche. On a joué pratiquement tout le match à 10. Et notre plan, c’était de déstabiliser cet adversaire. On savait qu’on avait les qualités et les moyens de pouvoir le faire ici, à domicile. Mais le football n’est pas toujours comme on le veut. Donc là, il y a ce rouge. Après, je n’ai pas revu les images, mais je pense qu’on aurait peut-être pu aller voir la VAR. Je ne suis en aucun cas ici en train de trouver des excuses», a déclaré Clinton Mata.

Une défaite et un choc dans trois jours seulement

Un peu plus tard, Paulo Fonseca tenait à peu près le même discours au micro d’OL Play. «Beaucoup de frustration ce soir. Nous avions une grande opportunité de passer ce tour. Jouer une compétition comme l’Europa League à 11 contre 10, c’est vraiment difficile, mais les joueurs ont tout donné. Le Celta a des qualités et je pense que le moment clé du match a été le carton rouge. Dès le début, le Celta a pressé très haut et nous avons eu du mal à comprendre leur plan de jeu, mais nous avons ensuite trouvé des moments pour attaquer. Malgré l’avantage numérique, nous avons manqué de situations. Le second but vient d’une prise de risque. Avec l’entrée d’Afonso Moreira et Pavel Šulc, l’équipe a montré une autre intention offensive, en essayant de se rapprocher de la surface adverse, mais cela n’a pas suffi.»

La suite après cette publicité

Abattus après cette élimination, les Lyonnais vont devoir gérer un autre souci. Handicapé par un effectif court et à bout de souffle, l’OL va devoir trouver des ressources pour relever la tête. Dans trois jours, c’est l’une des équipes en forme de L1 qui se présentera, l’AS Monaco. Un choc pour rester dans le top 4 de L1 synonyme de Ligue des Champions. Mais ça risque d’être difficile. «On a un match dimanche à 15h. On va récupérer et se concentrer sur cette rencontre. On a tous des douleurs, mais je serai prêt dimanche pour aider l’équipe», a confié Dominik Greif, imité par son coach. «Nous jouons à 15h dimanche, et les joueurs devront récupérer mentalement, ce qui sera difficile. Mais nous avons beaucoup à gagner pour terminer la saison sur une bonne note.» L’OL va devoir serrer les dents.