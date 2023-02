Ligue Europa, Nantes : Ignatius Ganago endeuillé sera absent à Turin

Avant de recevoir la Juventus à la Beaujoire la semaine prochaine, Nantes se déplace à Turin pour le compte des barrages de la Ligue Europa. Une rencontre prestigieuse face aux Bianconeri qui vont mieux actuellement. Après avoir connu une fin de mois de janvier délicate marquée par un nul face à l’Atalanta (3-3) et une défaite face à Monza (0-2), les joueurs de Massimiliano Allegri ont repris leur marche en avant avec notamment trois victoires, sur la Lazio (1-0) en Coppa et face à la Salernitana (3-0) et à la Fiorentina (1-0) en championnat.

De son côté, Nantes enchaîne également les bons résultats. Les Canaris restent sur deux victoires d’affilée en Ligue 1 face à Ajaccio (2-0) et Lorient (1-0). Malheureusement, une mauvaise nouvelle vient assombrir le ciel nantais. Ignatius Ganago est en deuil après avoir perdu sa fille, âgée de 5 ans et décédée des suites d’une maladie. L’attaquant de 23 ans est parti au Cameroun précipitamment et il sera donc absent jeudi pour le match aller des barrages de la Ligue Europa.

