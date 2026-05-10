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Ligue 1

Le Havre - OM : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Paixao et Greenwood @Maxppp
Le Havre 0-0 Marseille

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Havre ce dimanche à 21h, dans le cadre de la 33ème journée de Ligue 1. Les Havrais s’organisent en 4-4-2 avec Diaw dans les buts. Doucouré, Sangante, Lloris et Zouaoui forment la défense havraise. Gourna, Seko, Ndiaye et Boufal sont au milieu de terrain. Le duo Soumaré / Samatta va animer l’attaque du club normand.

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Habib Beye doit composer avec de nombreux absents : Aguerd, Egan-Riley, Weah, Abdelli, Kondogbia, Nadir, Traoré et Aubameyang. Les Marseillais s’articulent en 4-3-3 avec Rulli aux cages. La défense est composée de Pavard, Balerdi, Medina et Emerson. L’entrejeu olympien est formé par Nnadi, Timber et Hojbjerg. Gouiri sera épaulé par Greenwood et Paixao.

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Les compositions

Le Havre :

Le Havre

4-2-3-1
Officielle

Olympique de Marseille :

Marseille

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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