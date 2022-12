CdM 2022, Argentine-France : Laurent Blanc juge la finale

Dimanche 18 décembre, l’Argentine et la France ont disputé la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après plusieurs rebondissements, les deux nations se sont départagées aux tirs au but (3-3, dans le temps réglementaire). Et c’est finalement l’Albiceleste qui s’est imposée (4 t.a.b à 2). Une rencontre suivie de près par le champion du monde 98 et ancien sélectionneur tricolore Laurent Blanc. Heureux pour son joueur Nicolas Tagliafico, le Président a jugé la finale.

« Je trouve que les Argentins ont très bien joué. Ils ont été très bons. C’est l’un de leurs meilleurs matchs, avec un excellent joueur (Lionel Messi, ndlr) mais ce n’est pas une surprise. Avec dix Argentins qui étaient capables de courir et faire les efforts pour lui parce qu’ils savaient que lui pouvait les faire gagner. Du premier au dernier match ils ont joué comme ça en se disant que Messi pouvait leur faire gagner la Coupe du monde, et ils ont eu raison. La France aurait pu être championne du monde mais sur le match, ce n’est pas immérité pour l’Argentine ». Un discours qui change par rapport à ceux entendus depuis la victoire argentine.

