LdC, MU : deux cadres forfaits pour le choc face à l’Atlético

Manchester United devra composer avec deux absences importantes pour son déplacement sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, ce mardi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Kobbie Mainoo et Luke Shaw ne figurent pas dans le groupe mancunien en raison de problèmes physiques, comme l’a confirmé Michael Carrick : « ils n’ont pas fait le déplacement en raison de problèmes physiques. » Un gros coup dur pour l’entraîneur anglais, qui devra se passer de deux joueurs alors que son équipe traverse une période délicate…

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Ce choc entre deux formations aux ambitions européennes similaires se présente dans des dynamiques bien différentes. L’Atlético de Madrid aborde la rencontre avec davantage de confiance, fort de quatre succès consécutifs en Liga et de l’avantage de recevoir au Metropolitano. À l’inverse, Manchester United reste sur quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues. Entre la forme actuelle des Colchoneros, le soutien de leur public et les absences mancuniennes, les Red Devils s’avancent dans un contexte particulièrement compliqué.