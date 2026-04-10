FC Barcelone : de titulaire indiscutable à indésirable par Hansi Flick, le calvaire de Marc Casadó continue

S’imposer au FC Barcelone en sortant de la Masia est déjà un bel exploit, mais parvenir à durer au plus haut niveau au sein de l’effectif blaugrana relève d’un défi encore plus exigeant. Marc Casadó en fait aujourd’hui l’amère expérience. À 22 ans, le milieu relayeur avait pourtant parfaitement lancé sa carrière, avec une première apparition en Ligue des Champions sous Xavi Hernandez le 1er novembre 2022 contre le Viktoria Plzeň, avant de s’imposer enfin lors de la saison 2024-2025 comme un titulaire indiscutable sous Hansi Flick. Avec 37 matchs disputés dont 30 comme titulaire et 6 passes décisives, il avait même enchaîné les rencontres européennes face à des cadors comme Dortmund, le Bayern Munich ou encore l’AS Monaco, confirmant tout son potentiel.

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Mais cette saison, la dynamique s’est inversée. Progressivement écarté des plans de Hansi Flick, Marc Casadó a perdu sa place au profit de Marc Bernal, dans un système en 4-2-3-1 où la concurrence est féroce au milieu de terrain. Entre les choix tactiques, la polyvalence d’Eric Garcia, la présence de Frenkie de Jong et le retour en puissance de Gavi, le jeune Espagnol voit son temps de jeu fondre drastiquement. Il n’a d’ailleurs plus disputé la moindre minute lors des dernières rencontres, que ce soit face à l’Atlético de Madrid en Liga, ni sur la scène européenne, et n’a plus joué la moindre minute depuis le 22 mars dernier. Un déclassement brutal pour un joueur formé au club, dont l’avenir semble désormais s’éloigner du Barça, loin des trajectoires ascendantes de Pedri, Fermin Lopez, Gavi ou encore Lamine Yamal.

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Un départ l’été prochain inévitable ?

Alors qu’il déclarait encore publiquement en janvier dernier : « le Barça est le club de ma vie », il ne devrait plus être un joueur du Barça l’an prochain. Un renversement de situation brutal pour le milieu formé à la Masia, dont le statut a radicalement évolué en l’espace de quelques mois. D’autant que l’été dernier déjà, son avenir avait été au cœur des discussions en interne : confrontée à ses problèmes économiques récurrents, la direction du FC Barcelone envisageait de s’en séparer pour générer des liquidités. Mais Hansi Flick s’y était fermement opposé, affirmant vouloir conserver un joueur qu’il jugeait utile et fiable dans la rotation.

Plusieurs portes de sortie commencent ainsi à s’ouvrir. En Angleterre, des clubs comme West Ham ou Tottenham avaient déjà manifesté leur intérêt l’été dernier, tandis qu’en Espagne, c’est l’Atlético de Madrid qui reste attentif à sa situation selon Sport. Mais c’est surtout du côté de l’Arabie saoudite que la menace – ou l’opportunité – semble la plus concrète. Le fonds souverain PIF serait prêt à proposer une offre avoisinant les 40 millions d’euros pour s’attacher ses services, dans une stratégie visant à attirer de jeunes talents prometteurs. Une somme conséquente qui pourrait convaincre un Barça toujours contraint financièrement, et qui voit en Marc Casadó l’un des profils susceptibles d’être sacrifiés cet été.

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D’autant que la direction sportive, menée par Deco, a déjà identifié certains joueurs comme transférables afin de lancer son mercato estival. Selon la presse espagnole, Marc Casadó ferait partie des éléments invités à partir, aux côtés de Ferran Torres. Une décision qui s’inscrit dans une logique purement économique et sportive, tant le milieu de terrain peine à retrouver sa place dans les plans de Flick. Ce samedi, une dernière opportunité pourrait néanmoins se présenter. Le Barça accueille l’Espanyol pour le derby de Barcelone, avant un déplacement crucial au Metropolitano face à l’Atlético de Madrid mardi prochain. Hansi Flick devrait faire tourner son effectif, et Marc Casadó espère grappiller quelques minutes pour se relancer. Sans garantie toutefois que cela suffise à inverser une tendance qui semble déjà sceller son avenir… loin du Barça.