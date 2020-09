Téléfoot aimerait voir l'OM remporter le Classique face au PSG

Après la trêve internationale, la Ligue 1 va reprendre ses droits avec le Classique programmé dimanche. Les Parisiens devront avant tout jouer contre Lens 3 jours plus tôt avant de recevoir l'Olympique de Marseille. Le PSG va être amoindri par les cas de Covid-19 détectés et va devoir aligner une équipe largement remaniée. La rencontre sera diffusée sur la nouvelle chaîne Téléfoot dont le directeur général, Julien Bergeaud, a donné une interview à Europe 1.

Et il a avoué qu'une victoire des Marseillais ferait sûrement du bien à la chaîne : « Marseille a une vraie chance de l'emporter dimanche. On ne s'immisce pas dans le sportif, mais la dernière victoire de l'OM remonte à novembre 2011 si je ne m'abuse. Donc c'est vrai qu'une victoire de Marseille pourrait donner une saveur différente à cette Ligue 1 et emballer un peu le Championnat. » Pas sur que les supporters parisiens apprécient.