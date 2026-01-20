Menu Rechercher
Chelsea : Liam Rosenior répond aux rumeurs sur Enzo Fernandez

Par Maxime Barbaud
Enzo Fernandez avec Chelsea @Maxppp

Après le PSG, c’est le Real Madrid qui aurait coché le nom d’Enzo Fernandez (25 ans). Le capitaine de Chelsea est très courtisé mais son contrat court jusqu’en 2032 et il ne sera pas simple de le déloger de son club. Liam Rosenior, le nouvel entraîneur de l’Argentin, ne semble d’ailleurs pas très inquiet malgré ces rumeurs de plus en plus nombreuses en ce moment.

« Cela ne signifie rien pour moi. Quand on est un joueur de classe mondiale, il y a toujours des spéculations qu’on ne peut pas contrôler, assure le technicien en conférence de presse. C’est un joueur de Chelsea. Il est très important pour moi. Je pense que nous allons avoir une très bonne relation, et, j’espère, une relation gagnante à court et à long terme. »

