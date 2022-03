EdF : Karim Benzema forfait, Olivier Giroud de retour !

La suite après cette publicité

«Benzema ne peut pas jouer demain car il ne s'est pas entraîné. Il ressent un petit problème... C'est une petite blessure mais il ne peut pas jouer». En conférence de presse, c'est par ces mots que Carlo Ancelotti a annoncé le forfait de Karim Benzema pour le choc face au FC Barcelone prévu dimanche, à 21h. Mais le technicien italien du Real Madrid est allé plus loin, en ajoutant que «Karim et Mendy ne joueront pas demain et ils n'iront pas avec leur équipe nationale (Mendy n'a pas été appelé, ndlr).» Restait à attendre que l'équipe de France communique à ce sujet. Et c'est désormais chose faite.

Karim Benzema ne participera pas aux deux rencontres amicales prévues face à la Côte d'Ivoire (vendredi 25 mars à Marseille) et à l'Afrique du Sud (mardi 29 mars à Lille). Le communiqué des Bleus précise que KB9 est remplacé par Olivier Giroud qui fait donc son grand retour chez les Bleus, lui qui n'avait plus été appelé depuis le dernier Euro. «Le staff de l'Equipe de France souhaite un prompt rétablissement à Karim Benzema», précise par ailleurs le communiqué.