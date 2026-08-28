PL : Man City écrase Crystal Palace grâce à un grand Cherki

Manchester City a enchaîné une deuxième victoire en Premier League en s’imposant sur la pelouse de Crystal Palace. Après avoir rapidement pris le contrôle de la rencontre, les Skyblues ont ouvert le score grâce à Erling Haaland (1-0, 17e), parfaitement servi par Antoine Semenyo. Rayan Cherki a ensuite pris les commandes : le Français a inscrit un premier but magnifique avant de signer un doublé cinq minutes plus tard, quelques instants seulement après la réduction de l’écart de Palace sur un coup franc de Yérémy Pino dévié dans ses propres filets par Gianluigi Donnarumma (3-1, 59e).

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City a définitivement tué le suspense grâce à Haaland, auteur de son deuxième but de la soirée sur un service de Phil Foden (4-1, 84e). Le Norvégien porte ainsi son impressionnant bilan à 164 réalisations en 201 rencontres avec Manchester City. La soirée a également été marquée par les premières minutes en Premier League d’Ayyoub Bouaddi, entré à la 82e minute. Avec 18 tirs dont 9 cadrés, les hommes d’Enzo Maresca ont largement maîtrisé les débats à Selhurst Park et passent en tête de la Premier League, contrairement à Palace, bon dernier.