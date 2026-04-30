Ayoub Makhfaoui va représenter la Tunisie

Cet été, la Tunisie va participer à la Coupe du Monde 2026. Les Aigles de Carthage vont affronter la Suède, le Japon et les Pays-Bas dans le groupe F. Le nouveau sélectionneur, Sabri Lamouchi, est déjà au travail avec ses équipes ainsi que la fédération.

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D’ailleurs, la Fédération tunisienne de football ne chôme pas avec les jeunes. Ce jeudi, elle a enrôlé le jeune et talentueux Ayoub Makhfaoui. Âgé de 19 ans, il évolue au Dinamo Zagreb. Alors qu’il pouvait représenter l’Algérie et le Maroc, le jeune homme a choisi de représenter la Tunisie. Il évoluera avec les U20 dans un premier temps.