Trabzonspor : la révélation Tim Jabol-Folcarelli affole le mercato

Rien ne semble pouvoir arrêter la progression linéaire de Tim Jabol-Folcarelli. Arrivé à l’AC Ajaccio à l’été 2023 en provenance du Puy Foot 43, le milieu de terrain de 26 ans a connu une éclosion express dans le monde professionnel. Sous les ordres d’Olivier Pantaloni en Ligue 2, sa première saison pleine s’était révélée de très haut niveau avec 3 buts et 4 passes décisives en 34 rencontres. Une mise en lumière qui avait convaincu Trabzonspor de miser sur lui, une opération qui devrait d’ailleurs rapporter un peu plus d’un million d’euros à l’ACA, sans compter d’éventuels bonus.

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Parfaitement acclimaté à la ferveur turque, le natif de Vitry-sur-Seine a tout écrasé sur son passage lors de l’exercice écoulé. En 27 matchs de championnat (agrémentés de 3 passes décisives), il s’est imposé parmi le gratin des milieux de terrain de Süper Lig, dominant les classements statistiques dans le pôle des duels remportés et des ballons récupérés. Le Français a même marqué l’histoire du championnat en brisant un record absolu depuis que l’agence Opta analyse la compétition, en achevant une rencontre avec un stratosphérique 100% de passes réussies.

Tim Jabol-Folcarelli fait craquer la Premier League

Le joueur est d’ailleurs revenu ces dernières heures au sein du club afin de participer au camp d’entraînement de Trabzonspor, dont la reprise est programmée pour ce lundi. Néanmoins, l’été s’annonce particulièrement agité pour ses représentants. Sa cote sur le marché est au plus haut et sa direction a d’ores et déjà fixé son prix de départ aux alentours des 7 à 8 millions d’euros.

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Trouver un terrain d’entente ne sera toutefois pas une mince affaire pour les prétendants. En plus de l’indemnité de transfert, Tim Jabol-Folcarelli jouit d’un salaire très conséquent en Turquie. Cette exigence financière refroidit d’ailleurs grandement les pistes menant à la Ligue 1. Si l’OGC Nice avait initié des prises de contact concrètes avant l’arrivée de son nouveau directeur sportif, les clubs français sont désormais distancés, tout comme l’Espagne ou des franchises de MLS, incapables de s’aligner sur ses émoluments actuels. Le joueur avait également fait l’objet d’un intérêt appuyé du Benfica Lisbonne l’hiver dernier.

Aujourd’hui, les plus vives sollicitations viennent d’Angleterre. Hull City, porté par son président turc, apprécie grandement son profil, tout comme la formation de Premier League de Crystal Palace fraîchement coaché par Pierre Sage. Le Golfe s’est également invité à la table des négociations puisque le club saoudien d’Al-Taawoun est officiellement venu aux renseignements avec une offre de prêt assortie d’une option d’achat. Face à cette impressionnante bousculade, la position de Trabzonspor demeure inflexible pour le moment : le club ne souhaite pas laisser partir son joyau. Reste à savoir si les assauts répétés des courtisans feront plier l’écurie turque d’ici la clôture du marché.