Rafael cartonne Louis van Gaal

Parti cet été de l'Olympique Lyonnais pour la Turquie et Istanbul Basaksehir, Rafael (30 ans) s'est lancé un nouveau défi. Ancien joueur de Manchester United avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2008, le latéral droit brésilien est revenu sur son passage en Angleterre dans une interview pour The Athletic. Il a notamment évoqué le pire coach qu'il a eu durant sa carrière. Il s'agit de Louis Van Gaal qui a été son coach lors de la saison 2014/2015. S'il ne conteste pas ce qu'à fait le Néerlandais dans sa carrière, il ne garde pas de bons souvenirs du management assez froid de celui qu'on surnomme "Le Pélican".

Il faut dire que tout avait mal débuté. «Quand ils ont dit que Van Gaal était le manager, beaucoup d'amis m'ont appelé. Je n'arrivais pas à y croire, car beaucoup de gens m'ont dit qu'il n'aime pas les Brésiliens (à cause de leur style de jeu ndlr). Ils m'ont dit: «La première chose qu'il va faire est de te faire partir.» En fait, c'était la deuxième chose parce que le premier jour, il ne m'a pas parlé. Le deuxième jour, il a dit: "Vous pouvez partir." Je ne m'étais même pas entraîné et il a dit cela. Je ne pouvais pas y croire» a lâché le Brésilien. Une entente pour la moins difficile entre les deux hommes. Rafael a joué malgré tout 10 matches avec Louis van Gaal avant de rallier Lyon. «J'ai toujours essayé de me battre pour ma place. Je suis resté un an avec lui. C'était tellement, tellement dur. C'est l'une des pires personnes avec qui j'ai travaillé» a conclu Rafael.